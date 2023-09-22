Берлин, 22 сентября, 2023, 05:13 — ИА Регнум. Западная коалиция по поддержке Киева разрушится сама, без участия России, которой нужно лишь подождать, пока это произойдёт. Такое мнение 21 сентября выразил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке в соцсети X (бывший Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

«Ни ATACMS из США, ни Taurus из Германии, ни танков из Польши… Путину остается просто сидеть сложа руки и ждать, пока вся коалиция рухнет», — написал Репке.

Так журналист прокомментировал снижение уровня поддержки Украины во всём мире. В частности, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что ракеты ATACMS не будут включены в новый пакет военной помощи Украине. Глава немецкого МИД Анналена Бербок уточнила, что поставки крылатых ракет Taurus пока под вопросом, так как до сих пор не прояснены некоторые «технические аспекты» и каждую деталь нужно уточнять заранее.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекращает поставки военной техники Киеву, так как сама запасается современнейшим вооружением. В тот же день депутат Сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил, что Украина должна Варшаве 101 млрд злотых (более $23 млрд) за оказанную Киеву помощь. Он обнародовал ролик, на кадрах которого он стоит перед посольством Украины и держит в руках счёт с затратами.