Оттава, 22 сентября, 2023, 23:20 — ИА Регнум. МИД Канады расширил свой санкционный список против России, включив в него 42 физических лица и 21 юридическое лицо из РФ, сообщило канадское внешнеполитическое ведомство на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В перечень попали Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Высшая школа экономики (ВШЭ), Российское географическое общество (РГО), патриотическое движение «Юнармия», клуб «Валдай», газеты «Взгляд» и «Комсомольская правда».

Кроме того, в списке оказались ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов и Дмитрий Тренин, а также глава Минтруда РФ Антон Котяков и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября США объявили о введении новых санкций против России. Вашингтон добавил в свой чёрный список десятки физических лиц и компаний из РФ.

В него внесли Росавтодор, Русскую медную компанию (РМК), Объединённую металлургическую компанию, «АвтоВАЗ», «Москвич», «Соллерс», группу «ГАЗ», «АГД Даймондс», «Омсктрансмаш», «Воркутауголь», Globaltrans и банк «Ак Барс».

21 сентября президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции Запада стимулируют развитие экономики РФ. Глава государства отметил, что в новых условиях страна получает возможности, которые использует в своих целях.

22 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто признал, что западные санкции против России полностью провалились. Он пояснил, что Запад с помощью ограничений пытался поставить страну на колени, но у него ничего не получилось.