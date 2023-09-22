Будапешт, 22 сентября, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Запад хотел поставить Россию на колени с помощью санкций, но эти планы полностью провалились, заявил 22 сентября «Ленте. ру министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Мы приняли 11 пакетов санкций, и каков был результат? Я понимаю, что Россия сталкивается с некоторыми трудностями, но я не думаю, что имеет смысл отрицать это, но Россия не стоит на коленях», — сказал он.

Сийярто добавил, что второй целью антироссийских санкций называли стремление к миру, но его даже не приблизили. Министр подчеркнул, что Будапешт расценивает итоги политики давления на Россию, как провал.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес в июне 2023 года заявил, что антироссийские санкции, введённые из-за спецоперации на Украине, наносят больше вреда европейцам, чем россиянам. Он заявил, что в Европе начался сильнейший кризис уровня жизни.

Центробанк Швейцарии в сентябре опубликовал результаты исследования экономик стран Евросоюза. Специалисты пришли к выводу, что негативный эффект от последствий конфликта на Украине удвоится через год или два.