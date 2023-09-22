Оттава, 22 сентября, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Канады ввело санкции против руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгения Примакова, говорится на сайте канадского внешнеполитического ведомства.

Archive.government.ru Евгений Примаков

Кроме того, в санкционный список Оттавы попал ещё 41 российский гражданин и 21 юридическое лицо из России.

Примаков возглавил Россотрудничество в июне 2020 года по указу президента РФ Владимира Путина.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля Канада объявила, что вводит санкции против ещё 129 российских граждан и 63 юридических лиц из России. В их числе оказались спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенатор Андрей Клишас, руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, бывший помощник президента России, а также предприниматель Алексей Мордашов.

20 июля канадские власти вновь расширили свои санкции против Москвы, внеся в свой санкционный перечень 39 физических и 25 юридических лиц. В обновленном списке оказались продюсер Иосиф Пригожин, певицы Юлия Чичерина и Валерия, певцы Филипп Киркоров и Тимати, актёры Дмитрий Харатьян и Иван Охлобыстин, а также режиссёр Никита Михалков.

Кроме того, Канада ввела такие же ограничения в отношения министра культуры РФ Ольги Любимовой и главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

21 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая антироссийские санкции США и Канады, назвала их враждебными действиями Вашингтона и Оттавы в адрес Москвы. Она отметила, что России объявили тотальную «гибридную войну», но Российская Федерация даст должный отпор.

В августе Оттава объявила о введении санкций против первого заместителя министра юстиции России Евгения Забарчука и первого заместителя председателя Следственного комитета (СК) РФ Эдуарда Кабурнеева, а также в отношении заместителей главы СК Елены Леоненко и Сергея Горяйнова.