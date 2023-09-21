Москва, 21 сентября, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, введённые западными странами, стимулируют развитие российской экономики, заявил президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума государственного совета 21 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Как мы видим, как после 2014 года, так и сейчас, эти ограничения, которые в отношении нас вводятся со стороны, они стимулируют развитие. Да, они где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить», — сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что у страны в таких условиях возникают новые возможности, которыми она начинает пользоваться. При этом, по его словам, ничего не возможно сделать без хорошо подготовленных кадров.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября министерство финансов Соединённых Штатов Америки ввело санкции в отношении ещё трёх российских компаний. На этот раз компании «Дельта-Аэро», «Аэросида» и АО «ОДК-Стар» подверглись ограничения за якобы их связь с иранской государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA).

Незадолго до этого, 14 сентября, США ввели санкции в отношении 20 граждан России, в том числе против владельца Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова и его сына Джахангира.