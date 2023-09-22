Москва, 22 сентября, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ и два танка Leopard на купянском направлении. Как сообщил на брифинге 22 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, потери украинских войск при этом составили до 20 человек.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Подразделениями «Западной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесено поражение противнику в районах Артёмовки в ЛНР, Синьковки, Берестового и Ивановки в Харьковской области. Потери ВСУ составили до 20 украинских военнослужащих, два танка Leopard и три автомобиля», — заявил военный.

Конашенков добавил, что также российские бойцы уничтожили склад боеприпасов 113-й бригады теробороны ВСУ, артиллерийскую установку Krab и самоходную гаубицу Panzerhaubitze.

Вместе с тем на краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 60 военных, три бронемашины, два пикапа и две гаубицы.

«Умелыми действиями группировки «Центр», ударами авиации и огнём артиллерии отражены две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Григоровки в ДНР и Серебрянского лесничества», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября российские военные в ходе боевых действий улучшили позиции на купянском направлении. В ходе боевых действий они отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, при которых Киев потерял до 100 военных, две бронемашины, систему М777 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Через несколько дней, 14 сентября, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на купянском направлении в районе села Новосёловского. По его данным, украинские военные сосредоточили там ударную группировку, намереваясь штурмовать российские позиции, но это вовремя выявили и доложили командованию, которое приняло решение ударить по скоплению ВСУ артиллерией и авиацией.