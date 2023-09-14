Луганск, 14 сентября, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на купянском направлении в районе села Новосёловского. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 14 сентября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации его источников, противник сосредоточил у Новосёловского ударную группировку, намереваясь штурмовать позиции ВС РФ. Этот факт был выявлен в ходе наблюдения, сведения своевременно поступили к командованию.

«После чего артиллерийскими и авиационными ударами сосредоточение украинских войск было рассеяно», — рассказал Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал о подготовке ВСУ к инженерным работам у села Сеньково в Харьковской области. На купянское направление перебрасывают украинские подразделения и технику, в том числе танковые мостоукладчики, отметил он.