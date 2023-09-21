Берлин, 21 сентября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет» способен поражать цели на значительно большем расстоянии, чем ожидалось. Об этом написал немецкий журналист Юлиан Рёпке.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее считалось, что «Ланцеты» не могут поражать цели на расстоянии свыше 45 км, однако один из последних ударов дроном такого типа по украинскому истребителю МиГ-29 продемонстрировал его способность преодолевать дистанцию около 80 км, указал журналист.

По его словам, это может доставить Вооружённым силам Украины неприятности.

«Плохие новости для Украины лучший российский дрон-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии», — написал Рёпке в своём аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные назвали «Ланцет» одной из главных угроз на поле боя. В ВСУ признали, что российских беспилотников всегда очень много и они доставляют много хлопот, потому что им нечего противопоставить. Самые большие проблемы «Ланцет» доставляет артиллеристам.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс отметил, что внедрение нового российского беспилотника «Ланцет» увеличило опасность для украинской армии. Экс указал на то, что российские дроны теперь имеют дальность действия до 45 миль (72 км). Журналист упомянул инцидент на авиабазе Долгинцево у Кривого Рога, когда на днях начинённый взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлётно-посадочной полосе.

В США 26 июня назвали беспилотник «Ланцет» убийцей украинской военной техники и средств ПВО. Эксперт Питер Сучиу подчеркнул, что российские военные уверенно ведут оборону и большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA Lancet, способному передвигаться с максимальной дальностью в 40 км и временем автономной работы 40 минут.

Обозреватель польского портала Interia также восхитился «Ланцетом», назвав его одним из самых мощных видов оружия в арсенале российской армии и настоящим кошмаром для ВСУ.