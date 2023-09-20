Вашингтон, 20 сентября, 2023, 09:08 — ИА Регнум. Модернизированные российские беспилотники представляют серьёзную угрозу для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Так, опасность для украинской армии увеличило внедрение нового российского беспилотника «Ланцет». Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе «Ланцет»

«Плохие новости для потрёпанных украинских Военно-воздушных сил», ― написал он в статье.

Экс указал на то, что российские дроны теперь имеют дальность действия до 45 миль (72 км). Журналист упомянул инцидент на авиабазе Долгинцево у Кривого Рога, когда на днях начинённый взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлётно-посадочной полосе.

Обозреватель предположил, что этот удар мог стать «боевым дебютом» нового «Ланцета».

Он отметил, что теперь украинским военным придётся использовать более отдаленные от фронта аэродромы, а также находить новые способы для защиты самолётов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте информированный источник сообщил, что известные как «Ланцет» российские барражирующие боеприпасы «Изделие-52» подверглись модернизации с учётом опыта боевого применения в специальной военной операции. Изменения коснулись оптико-электронной системы наведения, а также системы управления, которую усовершенствовали и снабдили новым программным обеспечением. Кроме того, «Ланцету» разработали более мощную боевую часть для гарантированного уничтожения типовых целей, включая артиллерийские установки, бронемашины, радиолокационные станции, зенитные ракетные комплексы и живую силу неприятеля.

В Польше заявили, что супердроны «Ланцет» являются одним из самых мощных видов оружия в арсенале российской армии и стали настоящим кошмаром для ВСУ. Как отметил польский портал Interia, новые версии дронов-камикадзе можно использовать прямо с мобильной платформы. Они просты в запуске и имеют эффективный электродвигатель.

В США 26 июня назвали беспилотник «Ланцет» убийцей украинской военной техники. Эксперт Питер Сучиу в статье для издания 19Fortyfive заявил, что российские военные уверенно ведут оборону от контрнаступления украинской армии и большая заслуга в этом принадлежит барражирующему боеприпасу ZALA Lancet, способному передвигаться с максимальной дальностью в 40 км и временем автономной работы 40 минут. Сучиу назвал «Ланцет» смертоносной платформой, массово уничтожающей украинские средства ПВО и технику.

Как рассказал в беседе с ИА Регнум военный эксперт, полковник в отставке и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, с помощью дронов «Ланцет» можно устроить настоящую охоту на украинскую бронетехнику на удалении до 40 км, а благодаря своим техническим характеристикам он представляет колоссальную угрозу для ВСУ, в чём военнослужащие Украины сами сознавались.

Военные ВСУ рассказали о почти непреодолимых рубежах обороны ВС России и тяжёлой ситуации из-за превосходства российской армии в воздухе. По словам украинских военных и аналитиков, российские войска терзают ВСУ ударными дронами и управляемыми бомбами.