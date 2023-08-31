Варшава, 31 августа, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Супердроны «Ланцет» являются одним из самых мощных видов оружия в арсенале российской армии. Для ВСУ они стали настоящим кошмаром, говорится в материале польского портала Interia.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

«Дроны «Ланцет» являются одними из лучших устройств такого типа в мире. Именно поэтому они могут нанести столь серьёзные потери Вооружённым силам Украины», — пишет автор статьи.

Портал отметил, что новые версии дронов-камикадзе можно использовать прямо с мобильной платформы. Они просты в запуске и имеют эффективный электродвигатель. Кроме того, боевая масса «Ланцетов» не превышает трёх килограмм, что достаточно для того, чтобы уничтожить бронемашину или танк.

Настоящим феноменом беспилотника называется его способность почти останавливаться в полёте или быстрая смена его направления, даже прямо перед выбранной целью. Хорошую манёвренность дронам обеспечивают крылья в форме буквы Х, это помогает нанесению более точного удара. Авторы статьи подчеркивают, что боевые возможности «Ланцетов» вызывают ужас у экипажей украинской техники.

Как сообщало ИА Регнум, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак признал угрозу для ВСУ, которая исходит от российских беспилотников «Ланцет» и «Орлан». По его словам, на Украине давно изучают эти дроны, а собранные сведения передаются странам-партнёрам.

Бывший офицер НАТО, ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу считает, что активное и масштабное использование российской армией беспилотников «Ланцет» стало тактическим ударом по ВСУ. По словам военного эксперта, бойцы ВС России используют дроны для различных целей, в том числе для разведки и нанесения ударов.

Украинский военнослужащий рассказал американской газете The New York Times, что большой проблемой для ВСУ стали российские барражирующие боеприпасы «Ланцет». Он отметил, что эти дроны трудно сбить, а засечь БПЛА можно только за примерно 15 секунд до его попадания в цель.