Москва, 8 августа, 2023, 18:24 — ИА Регнум. Украинские военные назвали российский ударный беспилотник «Ланцет» одной из главных своих угроз на поле боя. Об этом стало известно 8 августа.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон-камикадзе Ланцет

«Их очень много, и они доставляют много хлопот нашим войскам, потому что у нас нет такого оружия», — привело слова военнослужащего издание The Telegraph.

Журналисты отметили, что российский дрон способен легко выводить из строя бронетехнику ВСУ даже с учётом его небольшого размера. Авторы статьи указали, что самые большие проблемы «Ланцет» доставляет артиллеристам.

«От этих беспилотников невозможно легко защититься из-за их способности маневрировать», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум днём ранее, президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым заявил о необходимости увеличить долю производства новейших вооружений, в которые входят танки Т-90М «Прорыв» и беспилотники «Ланцет». Чемезов подчеркнул, что в зоне специальной военной операции указанная техника, а также БМП, БТР, комплексы «Искандер» и «Кинжал», а также вертолёты, самолёты и БПЛА великолепно себя зарекомендовали.

По сообщению начальника пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехова, российские беспилотники-камикадзе «Ланцет» уничтожили две украинские САУ «Гвоздика» в Донецкой Народной Республике. Военный уточнил, что барражирующие боеприпасы ликвидировали самоходные артиллерийские установки в районах северо-западнее Равнополя и Великой Новоселки. По словам Чехова, российскими бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией были поражены пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Макаровки и Приютного.