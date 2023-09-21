Будапешт, 21 сентября, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Сотрудник полиции, прибывший по тревожному звонку в частный дом, погиб при взрыве, устроенном психически неуравновешенным мужчиной в венгерском городе Эстергом. Об этом 20 сентября сообщил телеканал М1 со ссылкой на источники в полицейском управлении

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

По предварительной информации, сотрудников полиции на место происшествия вызвали либо родственники либо соседи мужчины, угрожавшего устроить взрыв. Когда полицейские подошли к дому мужчины, он, по предварительным данным, вылил на землю большое количество бензина, а затем взорвал газовый баллон.

В результате взрыва погибли два человека: сам неадекватный мужчина, устроивший взрыв, и сотрудник полиции. Кроме того, пострадали шесть человек, находившихся рядом с местом взрыва. Пострадавшие были госпитализированы с ожогами и травмами разной степени тяжести.

Инцидент получил широкую огласку в связи с тем, что в городе в этот день состоялось выездное заседание парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Глава МВД Венгрии Шандор Пинтер, прибывший в Эстергом, уточнил, что взрыв не имел отношения к заседанию депутатов и произошёл на окраине города, в четырёх километрах от места совещания.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, присутствовавший на совещании, и президент Венгрии Каталин Новак, находящаяся в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН были проинформированы о событиях в Эстергоме. Они выразили соболезнования семье погибшего полицейского, а также пожелали выздоровления всем пострадавшим.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе Московской области. В результате взрыва обрушились два этажа здания, погибли семь человек, включая двоих спасателей, пострадали 20 человек.