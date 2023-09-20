Балашиха, Московская область, 21 сентября, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Тела женщины и её дочери обнаружили спасатели под завалами при проведении поисковых работ на месте обрушения жилого дома после взрыва газа в Балашихе Московской области. Об этом 20 сентября сообщил глава МЧС России Александр Куренков, его слова цитирует Telegram-канал ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Спасатель

Куренков уточнил, что именно их голоса слышали спасатели, оказавшиеся под конструкциями дома при повторном обрушении.

«Ребята слышали детский плач и знали, что их ждут. Они шли на риск, потому что это был единственный шанс спасти людей. До этого они уже вывели из дома несколько человек. Ежедневно спасатели совершают тихий подвиг, каждый день готовясь к самым серьезным испытаниям», — сказал глава МЧС России.

Таким образом, число погибших при обрушении дома в результате взрыва газа в Балашихе достигло семи человек, из них двое спасателей и пять жильцов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество пострадавших в результате взрыва газа и последующего обрушения дома в Балашихе 20 сентября, возросло до 20 человек. Из них восемь человек были госпитализированы, ещё 12 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.

Взрыв в девятиэтажном доме, причиной которого, предварительно, стала утечка газа, прогремел в Балашихе в 08:25 по московскому времени. В результате произошло обрушение двух этажей здания. Из дома были эвакуированы 170 человек, в том числе 50 детей.