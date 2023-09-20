Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Число человек, пострадавших в результате взрыва газа в Балашихе 20 сентября, возросло до 20 человек. Об этом в среду сообщило агентство ТАСС.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 20 человек», — рассказали агентству в медицинских службах Подмосковья.

Отмечается, что 8 человек были госпитализированы, ещё 12 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Ранее сообщалось о 5 погибших и 13 пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Балашихе.

Как передавало ИА Регнум, взрыв, причиной которого стала утечка газа в девятиэтажном доме, прогремел в Балашихе в 08:25 по московскому времени. В результате обрушились два этажа здания. Из здания были эвакуированы 170 человек, в том числе 50 детей.