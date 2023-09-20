Балашиха, Московская область, 20 сентября, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Причиной взрыва в подмосковном городе Балашихе 20 сентября, в результате которого частично обрушился жилой многоквартирный дом, стала утечка газа в одной из квартир, сообщили службы технического надзора.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Основная версия — утечка газа в одной из квартир», — заявил представитель служб технадзора агентству ТАСС.

Как рассказали очевидцы, утечка газа произошла в квартире, в которой никто не жил.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3834283" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Обрушение. Балашиха

Как сообщало ИА Регнум, взрыв газа в Балашихе произошёл утром 20 сентября в девятиэтажном доме на Октябрьской улице. Обрушились третий и четвёртый этажи.

Во время аварийно-спасательных работ выяснилось, что четыре человека погибли и ещё семь человек пострадали. Спасатели услышали голоса людей под завалами. Одну женщину удалось спасти, ещё двое, в том числе ребёнок, оставались под обломками обрушившегося здания.

Во время разбора завалов произошло повторное обрушение перекрытий: погибли двое спасателей, ещё четверо получили травмы. В итоге всех спасателей вывели из зоны возможного обрушения.

На место ЧП прибыли заместители главы МЧС РФ Илья Денисов и Алексей Серко. Также на месте происшествия побывал глава Московской области Андрей Воробьёв.

По последним данным, пострадали 11 человек. СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и провёл обыски в офисах управляющей и газовой компаний.