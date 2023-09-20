Степанакерт, 20 сентября, 2023, 07:50 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли семь мирных жителей Нагорного Карабаха. Об этом в среду, 20 сентября, сообщило армянское агентство «Арменпресс».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«По состоянию на 03:00 (02:00 по московскому времени) по информации, полученной офисом защитника прав человека, число жертв среди мирного населения достигло семи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших три женщины и двое детей.

Как передавало ИА Регнум, ранее в офисе омбудсмена Нагорного Карабаха сообщили, что в результате боевых действий погибли 27 человек, двое из которых — мирные жители. Ещё более 200 человек получили ранения.

Во вторник, 19 сентября, Азербайджан объявил о проведении на территории Нагорного Карабаха «антитеррористических действий». Позднее представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян обратился в ЕСПЧ с требованием обязать Баку прекратить обстрелы гражданских объектов.