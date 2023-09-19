Ереван, 19 сентября, 2023, 23:09 — ИА Регнум. С требованием обязать Азербайджан прекратить обстрелы гражданских объектов в Нагорном Карабахе обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба офиса представителя.

oldhike/ТАСС Последствия обстрела Степанакерта

В заявлении выдвинуто требование обязать Азербайджан прекратить обстрел всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения. При этом армянская сторона сообщает о 25 погибших в Нагорном Карабахе и о 140 раненых.

Ранее ИА Регнум сообщало, что госсекретарь США Энтони Блинкен ожидает от Баку прекращения боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Ожидается, что глава Госдепа США в ближайшие 24 часа примет участие в дипломатическом обсуждении напряжённости между Арменией и Азербайджаном.

Азербайджан 19 сентября начал бои в Нагорном Карабахе, заявив, что это — антитеррористическая операция. В Степанакерте сообщили, что азербайджанская армия использует артиллерию, БПЛА и самолёты.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не является стороной конфликта. В Ереване началась акция протеста, на которой возмущенные позицией главы правительства потребовали его отставки.