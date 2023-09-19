Баку, 19 сентября, 2023, 20:23 — ИА Регнум. Азербайджанская армия прорвала линию соприкосновения в Нагорном Карабахе в нескольких местах, сообщил 19 сентября агентству Reuters помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения с силами Нагорного Карабаха в нескольких местах и полны решимости достичь своих стратегических целей», — сказал он.

По словам Гаджиева, Баку готов начать переговоры с жителями Карабаха, как только они поднимут белый флаг и разоружатся. Он также заявил, что у Азербайджана нет военных целей в Армении.

Как сообщало ИА Регнум, азербайджанская армия активизировала боевые действия в Нагорном Карабахе 19 сентября. Баку это объяснил проведением антитеррористических действий. Через несколько часов Гаджиев заявил, что основные цели военной операции близки к выполнению.

В Степанакерте сообщили, что Азербайджан ведёт атаки по всей линии соприкосновения с Карабахом, применяя артиллерию, беспилотники и авиацию. Известно о гибели пяти человек и ранении 80, 15 пострадавших — мирные жители.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не является стороной конфликта. В Ереване началась акция протеста, на которой возмущенные позицией главы правительства потребовали его отставки. Протестующие собрались возле здания правительства Армении. По последним данным, там начались стычки с полицией.