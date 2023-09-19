Ереван, 19 сентября, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Стычки протестующих с полицией начались на центральной площади Еревана, сообщил 19 сентября корреспондент РИА Новости.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

«Стычки участников акции с силовиками начались на площади Республики в Ереване», — говорится в сообщении.

Участники пытаются прорвать полицейский кордон вокруг здания правительства. Полиция выставила оцепление у здания кабмина. После этого протестующие начали бросать в правоохранителей пластиковые бутылки.

По сообщении корреспондента, который находится на месте событий, практически во всех окнах здания правительства Армении выключен свет. Есть ли кто-то в здании — неизвестно.

Участники стихийной акции протеста, начавшейся в Ереване 19 сентября возле здания правительства Армении, потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Поводом для протеста стало обострение ситуации в Нагорном Карабахе и недовольство позицией Еревана по этому вопросу. Протестующие скандировали: «Никол — предатель!».

Азербайджан начал 19 сентября боевые действия на территории Карабаха, объявив, что предпринимает «антитеррористические меры». Позже в Баку заявили о скором достижении основных целей военной операции, главная из которых — нейтрализация военной инфраструктуры в регионе.

В Армении после начала операции созвали заседание Совета безопасности. Действия Азербайджана МИД Армении назвал военной агрессией.

Премьер Армении в свою очередь заявил, что страна ни в коем случае не должна вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, как бы её к этому не склоняли. При этом он осудил начало боевых действий со стороны Азербайджана. Пашинян подчеркнул, что военных армянской армии в Нагорном Карабахе нет, а Баку провоцирует Ереван к срыву договорённостей. Премьер также сообщил, что знает о призывах совершить госпереворот в Армении и пригрозил ответными мерами.