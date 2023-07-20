Москва, 20 июля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности. Указ главы государства опубликован 20 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

РИА Новости/Михаил Метцель Владимир Путин

Указ, который в ответ на санкции ограничивал ввоз и вывоз отдельной продукции и сырья, был подписан 8 марта 2022 года и действовал до 31 декабря 2023 года. Теперь этот срок продлён до 31 декабря 2025 года.

В 2022 году указом президента были введены ограничения на ввоз и вывоз отдельной продукции и сырья по списку, утвержденному правительством. Исключения составили товары, перевозимые гражданами для личного пользования.

В перечень вошло, в частности, ранее ввезённое в Россию медицинское, телекоммуникационное, технологическое оборудование, сельхозтехника, транспортные средства, электроаппаратура. Также был ограничен экспорт некоторых видов удобрений, лесоматериалов, зерновых культур, сырья для химической промышленности.