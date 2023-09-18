Москва, 18 сентября, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что стране «рисовали минус» по динамике ВВП, но по итогам года он может вырасти на 2,8%.

РИА Новости/Владимир Трефилов

«ВВП России вышел на уровень досанкционного 2021 года, и теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития», — сказал Путин на совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы.

Президент напомнил, что в апреле прирост ВВП на текущий год ожидался на уровне 1,2 процента, но по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5, даже, может быть, больше — 2,8 процента.

Российский лидер также отметил, что ситуация по ряду показателей в экономике значительно лучше прогнозов, а нефтегазовые доходы бюджета России в июле–августе восстановились примерно до уровня прошлого года и продолжают расти.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа министр финансов Антон Силуанов заявил, что российская экономика по итогам 2023 года может вырасти на 2,5% и даже выше. Он добавил, что по итогам года инфляция будет около 6%, а к целевому показателю Центробанка в 4% вернётся в 2024 году.

По данным Росстата, экономика России по итогам второго квартала выросла в годовом выражении на 4,9%. Этот показатель — рекордный за последние полтора года. Более высокий прирост ВВП России показывал в четвёртом квартале 2021 года — на 5,8%.

Согласно прогнозу Центробанка, в 2024–2025 годах трансформация российской экономики продолжится. В 2026 году российская экономика вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%. При этом инфляция в России к концу 2024 года будет на уровне 4%.