Москва, 18 сентября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. В Москве создаётся прогрессивная и комфортная среда, которая ощутимо опережает многие мировые столицы. Об этом 18 сентября на церемонии инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина в Зарядье заявил президент России Владимир Путин.

Известия/Константин Кокошкин

«В городе последовательно, настойчиво создаётся прогрессивная комфортная среда, делается всё необходимое для работы, инноваций, творчества, досуга. И здесь Москва ощутимо опережает многие другие мировые столицы», ― подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что власти продолжат модернизацию транспортной инфраструктуры всех регионов страны на основе опыта Москвы.

Путин выразил надежду, что совместная работа и дальше будет успешной, включая передачу опыта по транспортной составляющей регионам.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в поздравлении москвичам с Днём города заявил, что строительство новых магистралей и развязок в Москве позволило сформировать абсолютно новый дорожный каркас столицы. Глава государства уточнил, что достижения столицы впечатляют и кардинально меняют представления о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис.

Российский лидер также добавил, что диаметры наземного метро продлят до Калуги, Тулы и других крупных городов в соседних регионах.

Выборы мэра российской столицы прошли с 8 по 10 сентября. Собянин победил, набрав 76,39% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По итогам онлайн-голосования действующий мэр набрал 2 млн голосов. Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила о рекордной явке жителей столицы — около 50%.

В пользу Собянина свои голоса отдали 2 499 114 избирателей.

Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов набрал 8,11% голосов, Борис Чернышов от ЛДПР — 5,61%, Владислав Даванков от партии «Новые люди» — 5,34%, Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») — 3,93%.

Собянин в личном блоге поблагодарил жителей Москвы за поддержку и пообещал сделать город «ещё круче и краше».