Москва, 9 сентября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Строительство новых магистралей и развязок в Москве позволило сформировать абсолютно новый дорожный каркас столицы. Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин в поздравлении москвичам с Днём города, его слова привела пресс-служба Кремля.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Глава государства уточнил, что достижения Москвы впечатляют и кардинально меняют представления о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис. По его словам, в этом вопросе особое значение имеет модернизация транспортного комплекса.

Президент отметил, что такой масштабный проект удалось реализовать путём конструктивного, эффективного сотрудничества федеральных и региональных властей, а также колоссального труда сотен тысяч людей, внедрения прогрессивных технологий, талантливых инженерных решений и прорывных подходов к организации потоков транспорта.

Путин добавил, что с 2011 года сеть метрополитена Москвы выросла в полтора раза, в столице в 2023 году заработала самая большая в мире Большая кольцевая линия метро, а третий диаметр наземного метро связал московский Зеленоград с городами Люберцы и Раменское в Подмосковье.

«Благодаря строительству многочисленных магистралей и развязок, по сути, был сформирован абсолютно новый дорожный каркас Москвы, две современные хорды и Южная рокада разгрузили МКАД и центр города», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин прибыл в московский парк «Зарядье», в котором проходят посвященные Дню города мероприятия. Вместе с ним в парк прибыл московский мэр Сергей Собянин.

Позднее президент и мэр Москвы открыли по видеосвязи новые транспортные магистрали столицы, включая МЦД-4. Глава государства дал старт движению по проспекту Багратиона, который станет дублёром Кутузовского проспекта, а также южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го км МКАД. Кроме того, начали ходить поезда МЦД-4.