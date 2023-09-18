Екатеринбург, 18 сентября, 2023, 08:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пассажир упал под поезд в метро. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Известия/Константин Кокошкин

Инцидент произошёл утром 18 сентября на станции «Проспект Космонавтов». Из-за этого закрыли несколько станций метрополитена на участке «Проспект Космонавтов» ― «Площадь 1905 года».

В настоящее время движение на участке полностью восстановлено.

«Движение метрополитена полностью восстановлено в 9:15 (7:15 мск). Все станции открыты для пассажиров», ― указано в сообщении мэрии в Telegram-канале.

Как сообщали РИА Новости в пресс-службе областного минздрава, пострадавшего доставили в больницу, его состояние врачи оценили как тяжёлое.

Как сообщало ИА Регнум, мужчина упал на рельсы станции метро «Пролетарская» в Санкт-Петербурге. Происшествие случилось на зелёной ветке метрополитена вечером 29 мая. По словам очевидцев, мужчине стало плохо на платформе, он потерял сознание и упал на пути. Поезд вовремя остановился, пострадавшего поняли на платформу и оказали ему первую помощь.

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена 11 августа на рельсы упал мужчина. Из-за этого движение поездов от «Южной» до «Нагорной» приостановили. Как заявили в экстренных службах, пострадавший скончался.

В сентябре на станции метро «Каширская» Московского метрополитена умер человек. Сотрудники полиции оцепили часть станции, накрыв тело чёрным мешком.