Москва, 11 августа, 2023, 16:50 — ИА Регнум. На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена на рельсы упал мужчина. Из-за этого движение поездов от станции «Южной» до «Нагорной» приостановили. Об этом 11 августа сообщили в столичном департаменте транспорта.

Владимир Гердо/ТАСС

«На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения поездов от «Южной» до «Нагорной» из-за человека на пути», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как заявили в экстренных службах, мужчина, упавший на рельсы на серой ветке метро, скончался.

В настоящее время сбой на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии устранили, поезда ходят по графику.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта мужчина остался жив после падения на рельсы под прибывающий поезд на станции метро «Молодёжная» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Его удалось оперативно достать.

Ранее подобный случай произошёл на станции метро «Белорусская». Женщина упала на пути прямо перед прибывающим поездом. При падении она ударилась ногой, но осталась жива.

На станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии московского метрополитена поезд сбил нетрезвого мужчину. По данным экстренных служб, пьяный мужчина спрыгнул на пути и ушёл в тоннель, где попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте.