Москва, 12 сентября, 2023, 20:41 — ИА Регнум. На станции метро «Каширская» московского метрополитена вечером 12 сентября умер человек, сообщает корреспондент ИА Регнум с места событий.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Около 20:30 мск сотрудники полиции оцепили часть станции, накрыв тело чёрным мешком.

Подробности происшествия уточняются.

В августе 2023 года на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена на рельсы упал мужчина. Движение поездов от «Южной» до «Нагорной» было приостановлено. Позднее в экстренных службах сообщили, что упавший на рельсы мужчина скончался.

В апреле 2023 года на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии московского метрополитена поезд сбил нетрезвого мужчину. По официальной информации, пьяный мужчина спрыгнул на пути и отправился в тоннель, где попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте.