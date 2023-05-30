В Санкт-Петербурге мужчина упал на рельсы метро, потеряв сознание
В Санкт-Петербурге мужчина потерял сознание и упал на пути станции метро
Санкт-Петербург, 30 мая, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Мужчина упал на рельсы станции метро «Пролетарская» в Санкт-Петербурге. Об этом 30 мая сообщает издание «Известия».
Уточняется, что происшествие случилось на зелёной ветке метрополитена вечером 29 мая. По словам очевидцев, мужчине стало плохо на платформе станции метро «Пролетарская», он потерял сознание и упал на пути.
Сотрудники метрополитена и пассажиры стали подавать знаки машинисту подъезжающего поезда, и он остановил состав на выезде из тоннеля, в начале платформы. Трое мужчин спрыгнули на рельсы, чтобы оказать помощь упавшему и поднять его на платформу. Сотрудники метрополитена оперативно оказали первую помощь пострадавшему, его жизни ничего не угрожает.
Ранее ИА Регнум сообщало о задержании сотрудниками полиции на станции метро «Новокузнецкая» в Москве гражданина Бангладеш, в ручной клади которого сотрудники метрополитена обнаружили во время досмотра пять незарегистрированных в Росавиации дронов.