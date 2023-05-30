Санкт-Петербург, 30 мая, 2023, 03:58 — ИА Регнум. Мужчина упал на рельсы станции метро «Пролетарская» в Санкт-Петербурге. Об этом 30 мая сообщает издание «Известия».

Дарья Драй ИА REGNUM Метро в Петербурге

Уточняется, что происшествие случилось на зелёной ветке метрополитена вечером 29 мая. По словам очевидцев, мужчине стало плохо на платформе станции метро «Пролетарская», он потерял сознание и упал на пути.

Сотрудники метрополитена и пассажиры стали подавать знаки машинисту подъезжающего поезда, и он остановил состав на выезде из тоннеля, в начале платформы. Трое мужчин спрыгнули на рельсы, чтобы оказать помощь упавшему и поднять его на платформу. Сотрудники метрополитена оперативно оказали первую помощь пострадавшему, его жизни ничего не угрожает.

Ранее ИА Регнум сообщало о задержании сотрудниками полиции на станции метро «Новокузнецкая» в Москве гражданина Бангладеш, в ручной клади которого сотрудники метрополитена обнаружили во время досмотра пять незарегистрированных в Росавиации дронов.