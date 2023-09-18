Москва, 18 сентября, 2023, 05:57 — ИА Регнум. На купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Mil.ru Су-34

Также экипаж истребителя Су-34 нанёс авиационный удар по пункту временной дислокации 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Песчаное.

Зыбинский добавил, что артиллеристы группировки уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 Paladin, три минометных расчета.

Противник потерял более двух взводов живой силы, один автомобиль, девять беспилотников.

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Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за прошедшие сутки более 100 раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области. Использовались артиллерия, миномёты и беспилотники, с них ВСУ в том числе сбрасывали взрывные устройства.

Шесть разведчиков первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск произвели налёт на один из трёх опорных пунктов в тылу противника в Харьковской области, застигнув украинских военных врасплох.

Вооружённые силы России поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады теробороны и 67-й мехбригады ВСУ.