На купянском направлении российские Су-34 разгромили пункт дислокации ВСУ
На купянском направлении российские Су-34 разгромили пункт дислокации ВСУ
Москва, 18 сентября, 2023, 05:57 — ИА Регнум. На купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям живой силы, вооружению и военной технике ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Также экипаж истребителя Су-34 нанёс авиационный удар по пункту временной дислокации 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Песчаное.
Зыбинский добавил, что артиллеристы группировки уничтожили 155-мм самоходную артиллерийскую установку американского производства М109 Paladin, три минометных расчета.
Противник потерял более двух взводов живой силы, один автомобиль, девять беспилотников.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за прошедшие сутки более 100 раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области. Использовались артиллерия, миномёты и беспилотники, с них ВСУ в том числе сбрасывали взрывные устройства.
Шесть разведчиков первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск произвели налёт на один из трёх опорных пунктов в тылу противника в Харьковской области, застигнув украинских военных врасплох.
Вооружённые силы России поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады теробороны и 67-й мехбригады ВСУ.