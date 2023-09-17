Белгород, 17 сентября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. ВСУ за прошедшие сутки более 100 раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области, сообщил 17 сентября глава региона Вячеслав Гладков.

Yevhen Lubimov/Global Look Press

Так, в Валуйском городском округе из ствольной артиллерии были обстреляны хутор Нижние Мельницы и село Вериговка, пострадавших и разрушений нет.

В селе Колосково системой ПВО был сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле. В селе Долгое ВСУ трижды атаковали с помощью дрона-камикадзе, никто не пострадал.

В Борисовском районе окраина хутора Лозовая Рудка была атака с помощью дрона-камикадзе. Кроме того, по сёлам Наумовка, Журавлевка и хутору Валковский выпущено в сумме 24 артиллерийских снаряда. В Волоконовском районе три раза из миномета и 10 раз из гранатомёта обстреляли хутор Старый.

По Шебекино ВСУ выпустили два артиллерийских снаряда, водитель грузового автомобиля получил осколочное ранение.

В Грайворонском городском округе по окраине села Заречье-Первое выпущено 20 минометных снарядов, по окраине села Заречье-Второе — два, по окраинам села Сподарюшино и поселка Горьковский — три и восемь минометных снарядов соответственно, никто не пострадал, разрушений нет.

В селе Пороз с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас, пострадавших нет. В Краснояружском районе окраины сел Теребрено и Староселье 11 раз обстреляли из артиллерии, с беспилотника ВСУ сбросили одно взрывное устройство.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецкой Народной Республике в больнице от ран скончалась женщина, которая пострадала при обстреле ВСУ Горловки в субботу, 16 сентября.

16 сентября губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил об обстреле села Плехово со стороны ВСУ. От осколочного ранения один человек погиб на месте. Накануне, 15 сентября, губернатор сообщил об обстреле деревни Елизаветовка. В результате обстрела повреждения получили несколько зданий. Днём ранее, 14 сентября, был нанесён удар по территории завода в приграничном курском посёлке Тёткино. Один человек, работник завода, погиб.

16 сентября ВСУ нанесли ряд ударов и по другим регионам России. Был нанесён ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, попадания пришлись по дорожной развилке. С применением дрона-камикадзе было атаковано село Долгое в Белгородской области, повреждение получила водонапорная башня.