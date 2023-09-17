Москва, 17 сентября, 2023, 13:49 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили в ДНР командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады теробороны и 67-й мехбригады ВСУ, сообщил 17 сентября официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС

«В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он на брифинге.

Кроме того, российские военные уничтожили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 28 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Василевка, Невельское, Спорное ДНР, Ольшаны, Голиково, Кременная ЛНР, Азов, Новое, Романовское, Очеретоватое Запорожской области, а также Раденск Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что в период с 9 по 16 сентября Вооружённые силы РФ нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотниками. Были поражены объекты портовой инфраструктуры, пункты дислокации личного состава ВСУ, места производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов и вооружения.