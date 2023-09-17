Москва, 17 сентября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. Шесть разведчиков первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск произвели налёт на один из трёх опорных пунктов в тылу противника в Харьковской области, застигнув украинских военных врасплох. Об этом РИА Новости рассказал разведчик, участвовавший в спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, были уничтожены шесть украинских солдат: четверо были убиты в самом опорном пункте и двое — в процессе отхода.

Разведчик рассказал, что перед операцией была проведена воздушная разведка, а также производились сбросы с БПЛА на позиции врага, проводилась разведка маршрутов, а также просчитывались варианты возможного движения.

«Выбрали самый наглый, дерзкий маршрут по открытому участку местности, непосредственно перед самой задачей выдвинулись ночью на исходною точку», — рассказал собеседник агентства, отметив, сам захват позиций решено было производить днём, поскольку противник не ожидал такой дерзости и был застигнут врасплох.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ 16 сентября информировало, что подразделения Западной группировки войск за минувшую неделю улучшили тактическое положение на купянском направлении.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в этот же день рассказал о серьёзных боях в районе реки Оскол. Здесь работает российская артиллерия и авиация, ВСУ несут «колоссальные потери», отметил он.

Кроме того, сообщалось, что бойцы группировки войск «Запад» сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Двуречной, а также успешно отразили атаку противника под Ковалёвкой в Харьковской области.