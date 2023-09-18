Вашингтон, 18 сентября, 2023, 04:54 — ИА Регнум. Предстоящий визит главы киевского режима Владимира Зеленского в ООН, где он примет участие в Генассамблее, может обернуться для Украины дипломатическим кризисом, заявил аналитик International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн.

Зеленский

Эксперт считает, что не все страны-участницы ГА ООН с вдохновлением воспринимают заявления Зеленского об отказе переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

«Это противоречит тому, что говорили во время недавних заседаний по Украине в ООН большинство представителей африканских, азиатских и латиноамериканских стран», — сказал Гоуэн.

Аналитик считает, что если лидер киевского режима будет слишком жёстким в своих заявлениях на заседаниях Генассамблеи и в Совете Безопасности о том, что Украина должна продолжать биться, Украина столкнётся с дипломатическим кризисом.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский может избежать очной встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Вместо него участие может принять министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Если украинский лидер Владимир Зеленский всё же согласится на мирное урегулирование конфликта с Россией, то его казнят. Из страха за свою жизнь он и не торопится этого делать. При этом глава киевского режима знает, что США не позволят Украине сдаться, считает главный аналитик МИД Японии Масару Сато.

Глава Украины Владимир Зеленский выдаёт украинцам неоправданно оптимистичные отчёты о ситуации, связанной с военным конфликтом. Об этом заявил отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.