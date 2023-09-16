Вашингтон, 17 сентября, 2023, 01:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский может избежать очной встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Вместо него участие может принять министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

Источник в ООН пояснил ТАСС, что участие Зеленского в заседании ещё не подтвердили. Отметив при этом, что в таких мероприятиях делегации могут представлять министры иностранных дел.

Участие президента США Джо Байдена также пока не планируется, добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, ранее газета Politico, ссылаясь на анонимные источники из дипломатических кругов, написала, что Зеленский может появиться на заседании Совета Безопасности ООН за одним столом с главой МИД России.

Заседание Совета Безопасности ООН высокого уровня по Украине, в котором будет участвовать киевский лидер Владимир Зеленский, едва ли станет результативным, «выхлопа» от него не будет, скорее заседание станет очередным шоу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.