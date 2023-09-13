Киев, 13 сентября, 2023, 23:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский выдаёт украинцам неоправданно оптимистичные отчёты о ситуации, связанной с военным конфликтом. Об этом заявил отставной генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос.

DPA/TASS Президент Украины Владимир Зеленский

Военный считает, что такие заявления Зеленского далеки от реальности, которая не столь радужна, а просчёты в оценке способностей ВС России привели к катастрофическим последствиям для Украины.

«Оптимистично говорит президент, но я не знаю, кто пишет ему эти тексты, в определенных моментах у меня возникает беспокойство», — сказал Кривонос в интервью телеканалу «Фабрика новостей».

Генерал-майор также заявил, что расслабляться не стоит, а хвастовство Зеленского, что ВСУ уже якобы сломали хребет российской армии, совершенно не отражает реальную ситуацию.

«Я бы не расслаблялся. Потому что, видите, как мы быстро расслабились, убаюканные разговорами, что у них закончились ракеты — и какой бедой это обернулось для Киева», — сказал Сергей Кривонос.

Как сообщало ИА Регнум, потери ВСУ на южнодонецком направлении за 13 сентября составили до 235 военнослужащих.

13 сентября в Министерстве обороны также рассказали о нейтрализации за минувшие сутки 37 беспилотников ВСУ, отражении нескольких атак противника, в том числе восьми — на донецком направлении, и о нанесении удара по подразделениям ВСУ у острова Алексеевский под Херсоном.

Украинское командование бросило новые резервы в бой у запорожских сёл Работино и Вербовое. ВСУ несут на этом участке колоссальные потери, сообщил 13 сентября глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Оторванным от реальности нелепым заявлением назвал источник в Москве слова бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы о намерениях Зеленского объявить войну России.