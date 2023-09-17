Вашингтон, 18 сентября, 2023, 02:10 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джозеф Байден на следующей неделе планирует обсудить вопрос о внесении изменений в архитектуру Совета безопасности ООН. Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Чиновник заявил, что у президента есть на этот счёт свои предложения, и о них он расскажет сам.

«Пришло время оценить архитектуру Совета безопасности ООН», — сказал Кирби британской газете Telegraph, отвечая на вопрос о соответствии Совбеза своим целям.

Он также добавил о предпочтениях Байдена в части того, что СБ ООН должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим, с большим числом участников.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на саммите БРИКС 24 августа о необходимости реформировать Совет Безопасности всемирной организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не может быть и речи о постоянном членстве Германии и Японии в Совете Безопасности ООН. Это может усугубить геополитическую несправедливость.

Россия считает Бразилию и Индию естественными кандидатами на постоянные места в Совете Безопасности ООН.