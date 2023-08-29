Москва, 29 августа, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Россия считает Бразилию и Индию естественными кандидатами на постоянные места в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в опубликованном 29 августа заявлении российского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Внешнеполитическое ведомство изложило позицию России на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В одном из пунктов говорится, что реформы Совбеза ООН направлены на расширение представленности в нём развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки без ущерба для его эффективности и оперативности.

«Считаем Бразилию и Индию естественными кандидатами на постоянные места в Совете в случае решения о его расширении в обеих категориях членства», — отметили в МИД.

В ведомстве высказались за оптимальную численность Совбеза на уровне low twenties — «чуть более двадцати членов», и за продолжение поиска реформенной модели в текущем формате межправительственных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на саммите БРИКС, что Совет Безопасности всемирной организации и Бреттон-Вудскую финансовую систему пора реформировать. По его словам, без этого неминуемо наступит разобщение. Текущие структуры глобального управления отражают вчерашний мир, их создавали в период, когда колониальные державы ещё управляли многими африканскими странами, отметил он.