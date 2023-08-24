Йоханнесбург, ЮАР, 24 августа, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил на саммите БРИКС 24 августа о необходимости реформировать Совет Безопасности всемирной организации и Бреттон-Вудскую финансовую систему.

Xie E/Global Look Press Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Сегодня структуры глобального управления отражают вчерашний мир. Они в основном были созданы после Второй мировой войны, когда многие африканские страны были всё ещё под управлением колониальных держав», — напомнил он.

Гутерриш подчеркнул, что это особенно относится к Совбезу ООН и Бреттон-Вудским институтам. Генсек отметил, что для сохранения универсальности многосторонних институтов необходимо реформировать их в соответствии с актуальными политическими и экономическими реалиями.

«Без проведения реформы разобщение неизбежно. Мы не можем позволить мир с разделённой мировой экономикой и финансовой системой, с расходящимися стратегиями по технологиям, с конфликтующими сферами безопасности», — сказал он.

Гутерриш заявил, что, по оценке МВФ, подобный разрыв может стоить 7% мирового ВВП. Генсек подчеркнул, что прибыл на саммит БРИКС с мыслью о том, что в разделённом, охваченном кризисами мире нет альтернативы обычному сотрудничеству.

«Мы должны немедленно восстановить доверие и активизировать принцип многосторонности в XXI веке. Это требует готовности к компромиссам ради общего блага», — подытожил он.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС выступают против гегемонии и исключительности каких-либо государств. По его словам, все участники единодушно выступили за многополярный миропорядок, справедливый и основанный на мировом праве и ключевых принципах Устава ООН. Позднее президент ЮАР Сирил Рамафоса также заявил, что страны БРИКС обеспокоены конфликтами в мире и выступают за их мирное разрешение путём диалога.