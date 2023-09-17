Херсон, 18 сентября, 2023, 02:01 — ИА Регнум. В подконтрольном киевским властям Херсоне в ночь на 18 сентября прогремела серия взрывов.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Украинское издание «Зеркало недели» написало, что в Херсоне снова были слышны взрывы. Ранее другое СМИ сообщало о звуках мощных взрывов в городе.

Воздушная тревога действует на подконтрольной Украине территории Херсонской области с 01:25 мск 18 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине ночью 18 сентября взрывы прогремели в Измаиле Одесской области.

ВСУ утром 17 сентября обстреляли село Козинка в Белгородской области, два здания получили повреждения.

Всего за последние сутки ВСУ более 100 раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области.

Артиллерия, штурмовая и армейская авиация в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении отбили шесть попыток ВСУ атаковать.