Киев, 18 сентября, 2023, 00:31 — ИА Регнум. На Украине ночью 18 сентября взрывы прогремели в Измаиле Одесской области.

Niklas Freidwall Взрыв

О серии взрывов в городе сообщило издание «Зеркало недели».

Подробности инцидента не сообщаются. Официальной информации о пострадавших и повреждённых объектах также нет.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 17 сентября средствами ПВО российской армии был отражён ракетный удар киевских боевиков по городу Токмаку в Запорожской области.

Артиллерия, штурмовая и армейская авиация в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении отбили шесть попыток ВСУ атаковать.