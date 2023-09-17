Грайворонский район, Белгородская область, 17 сентября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. ВСУ утром 17 сентября обстреляли село Козинка в Белгородской области, два здания получили повреждения, пострадавших в результате обстрела не было, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения получили два частных жилых дома — выбиты окна, посечены заборы», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

В ближайшее время будут произведены необходимые замеры и начнутся работы по восстановлению повреждённых зданий, добавил Гладков.

Ранее 17 сентября губернатор рассказал, что ВСУ за прошедшие сутки более 100 раз обстреляли семь приграничных районов Белгородской области. Использовались артиллерия, миномёты и беспилотники, с них ВСУ в том числе сбрасывали взрывные устройства. Вечером 16 сентября сообщалось об атаке на промышленное предприятие в Шебекино, один человек получил осколочные ранения.

Атаки 17 сентября осуществлялись ВСУ и на другие регионы России. В частности, над территорией Воронежской области был сбит беспилотник, направленный для свершения террористической атаки. Ещё один дрон ВСУ упал на территории логистического центра в Тульской области. Также ВСУ в ночь на 17 сентября пытались атаковать с помощью беспилотников Крым, Орёл и Москву.