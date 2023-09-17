Белгород, 17 сентября, 2023, 21:40 — ИА Регнум. В Белгородском районе системой ПВО сбит украинский беспилотник самолётного типа, сообщил 17 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — добавил губернатор.

В Минобороны уточнили, что попытка киевского режима провести террористическую атаку была предпринята около 20.40 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Также вечером 17 сентября средства ПВО России сбили два беспилотника над юго-западом Крыма и пресекли очередную попытку киевского режима провести террористическую атаку, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ночь на 17 сентября и утром ВСУ пытались атаковать с помощью беспилотников объекты на территории ряда регионов России. Были пресечены атаки на Крым, Орёл, Воронеж и Москву, сообщали местные власти и Министерство обороны.