Симферополь, 17 сентября, 2023, 21:22 — ИА Регнум. Средства ПВО России вечером 17 сентября сбили два беспилотника над юго-западом Крыма и пресекли очередную попытку киевского режима провести террористическую атаку, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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«17 сентября около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над юго-западной частью полуострова Крым», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ночь на 17 сентября и утром ВСУ пытались атаковать с помощью беспилотников объекты на территории ряда регионов России. Были пресечены атаки на Крым, Орёл, Воронеж и Москву, сообщали местные власти и Министерство обороны.

Массовая атака с использованием беспилотников на Крым была предпринята ВСУ в ночь на 14 сентября. Всего было уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов.

Также 17 сентября ВСУ нанесли удары по ряду других регионов России. В частности, было обстреляно село Козинка в Белгородской области, два здания получили повреждения. Над территорией Воронежской области был сбит беспилотник, направленный для совершения террористической атаки. Ещё один дрон ВСУ упал на территории логистического центра в Тульской области. Также ВСУ днём 17 сентября обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, в населённом пункте было нарушено электроснабжение.