Москва, 17 сентября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Украинский беспилотный летательный аппарат, направленный для совершения террористической атаки, перехвачен в небе над Воронежской областью. Об этом сообщило 17 сентября Минобороны РФ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве уточнили, что беспилотник самолётного типа был перехвачен около 9:40 мск. Тем самым пресечена атака по объектам на российской территории.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил в Telegram-канале, что вражеский дрон выявили и подавили силами РЭБ. Пострадавших и разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили беспилотник самолётного типа в 22 км от Воронежа. В ночь на 30 августа, по данным Минобороны РФ, ВСУ пытались совершить атаки с помощью дронов в Псковской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Московской областях и Севастополе.