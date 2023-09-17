Берлин, 17 сентября, 2023, 20:02 — ИА Регнум. Мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться только после того, как Россия «выведет войска с территории Украины», заявил 17 сентября канцлер Германии Олаф Шольц.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

«Это очень цинично — говорить стране, на территории которой танки другой страны, чтобы она вела переговоры, а не защищалась», — сказал Шольц в ходе выступления на конгрессе профсоюза Verdi.

Ранее 17 сентября с аналогичным заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Если Россия «выведет войска с Украины», то наступит мир, а если Украины «перестанет бороться», она перестанет и существовать, сказал он.

В то же время бывший президент США Дональд Трамп 17 сентября заявил, что Украина проигрывает военный конфликт и что ей следовало соглашаться на территориальные уступки, чтобы не потерять ещё большие территории.

В августе 2023 года глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы получить членство в альянсе быстрее в обмен на уступку России части своих территорий, поскольку такая уступка помогла бы прекратить конфликт. Позднее Йенссен извинился за это высказывание.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров. Для начала таких переговоров Киев должен отменить собственный запрет на ведение диалога с Россией, объяснял президент.

В Кремле и МИД РФ ранее также сообщали, что для начала переговоров необходимо, чтобы Киев выполнил все требования, поставленные перед началом СВО, и признал новые территориальные реалии — возвращение четырёх регионов в состав России. В противном случае СВО будет продолжаться, все её задачи будут в любом случае выполнены, отмечали в Москве.