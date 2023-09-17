Вашингтон, 17 сентября, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Киев мог бы избежать эскалации конфликта с Россией, если бы согласился отказаться от части территорий. Об этом 17 сентября заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе», — сказал Трамп.

Он добавил, что можно было бы добиться сделки и никто бы не погиб. По его словам, подобное соглашение позволило бы киевским властям сохранить страну.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп ранее неоднократно заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине ему понадобилось бы лишь 24 часа. Но для этого ему необходимо вновь стать президентом США.

Глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен 15 августа заявил, что Украина могла бы получить членство в альянсе быстрее в обмен на уступку России части своих территорий, поскольку такая уступка помогла бы прекратить конфликт. Позднее Йенссен извинился за это высказывание.