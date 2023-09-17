Берлин, 17 сентября, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Если Россия сложит оружие в конфликте на Украине, то наступит мир, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью, которое опубликовано в газетах редакционной группы Funke.

Nato Йенс Столтенберг

По его мнению, если Украина перестанет бороться, то перестанет существовать. «Когда этот конфликт закончится, нам нужны гарантии безопасности для Украины. В противном случае история может повториться», — утверждает он.

При этом Столтенберг отметил, что никто не знает, когда закончатся боевые действия на Украине. По его словам, Большинство войн длятся дольше, чем предполагается в самом начале. В связи с этим он призвал готовиться к затяжному конфликту на Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Россия не создаёт угроз ни для каких государств. Он добавил, что самые большие угрозы сейчас создаются сегодняшними правящими на Западе элитами.

Также глава России не раз заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к миру на Украине. По его словам, ключ к решению проблемы Украины находится у Запада. Он отметил, что если страны Запада действительно хотят мира, то им достаточно прекратить поставлять Киеву вооружения.

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выдвинул странам Запада новые требования Киева. Он отметил, что нежелание западных союзников передавать Киеву современное вооружение и практика «дозирования военной помощи» не позволяют Украине добиться желаемых целей. Он высказал мнение о том, что для реализации украинской «формулы мира» западные страны должны закрепить законодательно долгосрочную военную помощь Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь назвал «формулу мира» Зеленского неадекватной бумагой. Он отметил, что эту бумагу Запад стал считать частью своей официальной позиции и начал продвигать её грязными и нечистоплотными методами.