Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 17 сентября, 2023, 17:36 — ИА Регнум. ВСУ днём 17 сентября обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, в населённом пункте нарушено электроснабжение, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Сергей Батурин/РИА Новости

«Посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи Глушковского района обстреляны со стороны Украины. Всего зафиксировано 6 прилётов. Один из снарядов попал в район подстанции, в результате чего загорелась трава», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Из-за повреждения линии электропередачи в части Тёткино нарушено электроснабжение, сообщил также Старовойт. Восстановительные работы начнутся, как только их проведение будет безопасным, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 сентября ВСУ также обстреляли курскую деревню Успеновка. Пострадали три человека, один из них получил тяжёлые ранения. Накануне, 16 сентября, украинская армия также обстреляла Успеновку, попадания пришлись в пристройку жилого дома и детскую площадку. В тот же день было обстреляно курское село Плехово, от осколочного ранения один мирный житель погиб на месте.

Также 17 сентября ВСУ нанесли удары по ряду других регионов России. В частности, было обстреляно село Козинка в Белгородской области, два здания получили повреждения. Над территорией Воронежской области был сбит беспилотник, направленный для свершения террористической атаки. Ещё один дрон ВСУ упал на территории логистического центра в Тульской области. Также ВСУ в ночь на 17 сентября пытались атаковать с помощью беспилотников Крым, Орёл и Москву.