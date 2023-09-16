Курская область, 16 сентября, 2023, 20:38 — ИА Регнум. ВСУ вечером 16 сентября обстреляли деревню Успеновка в Курской области, попадания пришлись в пристройку жилого дома и детскую площадку, сообщил глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Деревня Успеновка Кореневского района обстреляна со стороны Украины, насчитали 17 прилётов. Есть попадания в пристройку жилого дома, детскую площадку. К счастью, никто из жителей не пострадал», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Собственникам повреждённого жилья будет оказана помощь в его восстановлении, добавил Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 16 сентября губернатор Курской области также сообщил об обстреле села Плехово со стороны ВСУ. От осколочного ранения один человек погиб на месте. Накануне, 15 сентября, губернатор сообщил об обстреле деревни Елизаветовка. В результате обстрела повреждения получили несколько зданий. Днём ранее, 14 сентября, был нанесён удар по территории завода в приграничном курском посёлке Тёткино. Один человек, работник завода, погиб.

16 сентября ВСУ нанесли ряд ударов и по другим регионам России. Был нанесён ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, попадания пришлись по дорожной развилке. С применением дрона-камикадзе было атаковано село Долгое в Белгородской области, повреждение получила водонапорная башня. Донецк был атакован кассетными боеприпасами, а для ударов по Светлодарску ВСУ использовали реактивную систему залпового огня HIMARS. За день на территории ДНР от обстрелов ВСУ погибли пять человек.