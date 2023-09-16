Москва, 17 сентября, 2023, 02:04 — ИА Регнум. В ночь на 17 сентября беспилотник ВСУ пытался атаковать Москву. Дрон был сбит силами противоздушной обороны. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Он уточнил, что атака была отражена в городском округе Истра. Разрушений и пострадавших, по предварительной информации, нет.

На месте падения обломков работают оперативные службы.

Информацию о сбитом украинском беспилотнике над Истринским районом Подмосковья подтвердили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что атака была предпринята в 01:45 мск. Беспилотник самолётного типа был уничтожен.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 17 сентября взрывы произошли в Харькове. Об этом в своём Telegram-канале написал глава областной администрации Олег Синегубов.

16 сентября губернатор Курской области также сообщил об обстреле села Плехово со стороны ВСУ. От осколочного ранения один человек погиб на месте.

Пять атак пытались предпринять силы ВСУ и Нацгвардии за прошедшие сутки в районах Торского участка и Серебрянского лесничества. Все они были сорваны бойцами группировки войск «Центр».