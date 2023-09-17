Лондон, 17 сентября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет выступать перед Конгрессом США в ходе своего визита в Вашингтон, пишет издание Financial Times (FT).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В публикации отмечается, что украинский президент проведёт переговоры с небольшими группа конгрессменов в Капитолии. Отдельного заявления на совместном заседании законодателей не планируется.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится в Белом доме 21 сентября.

Украинские власти просили Вашингтон о встрече Байдена с Зеленским, выражая пожелание, чтобы она состоялась до заседания Генассамблеи ООН (пройдёт 19–26 сентября). Предполагается, что на этой встрече Байден может объявить о поставках на Украину новых видов вооружения, включая ракетные системы ATACMS.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что, несмотря на массовые поставки западного оружия, ВСУ не достигают успехов в своих попытках контрнаступления и только теряют огромное количество военнослужащих и техники. Главное, что беспокоит Москву, — отсутствие у Запада ограничений на поставки на Украину всё новых видов вооружения, добавил президент.